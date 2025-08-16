توقفت المباراة بسببه.. ليفربول يدين تصرف أحد جماهيره تجاه لاعب بورنموث

كتبت-هند عواد:

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانا رسميا، يدين فيه تعرض أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث للعنصرية، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال بيان ليفربول: "نادي ليفربول على علم بحدوث إساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث، ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكاله، فلا مكان له في المجتمع أو في كرة القدم، لا يمكن للنادي التعليق أكثر في الوقت الحالي نظرا لأن الحادث المزعوم هو موضوع تحقيق جار من قبل الشرطة وسنقدم لها دعمنا الكامل".

ماذا حدث في مباراة ليفربول وبورنموث؟

توقفت مباراة ليفربول وبورنموث، في الدقيقة 28، بسبب تعليق عنصري من رجل مشجع لليفربول عمره 47 عاما، تجاه أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، وفقا لما ذكرته صحيفة "سكاي نيوز".

وقالت شرطة ميرسيسايد إن رجلا يبلغ من العمر 47 عاما طُرد من ملعب أنفيلد بعد تقارير عن إساءة عنصرية موجهة إلى جناح بورنموث أنطوان سيمينيو خلال المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق جار بعد التأكد من هوية الرجل وإزالته من على الأرض.

وكتب اللاعب في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستظل الليلة الماضية في أنفيلد معي إلى الأبد، ليس بسبب كلمات شخص واحد، ولكن بسبب الطريقة التي وقفت بها عائلة كرة القدم بأكملها معًا".

