موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

10:56 ص السبت 16 أغسطس 2025

مانشستر سيتي

كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون اليوم السبت 16 اغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30مساء على استاد " مولينيو".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما أنهى وولفرهامبتون الموسم ذاته في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة.

مانشستر سيتي وولفر هامبتون الدوري الإنجليزي
