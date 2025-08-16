كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون اليوم السبت 16 اغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30مساء على استاد " مولينيو".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، فيما أنهى وولفرهامبتون الموسم ذاته في المركز السادس عشر برصيد 42 نقطة.