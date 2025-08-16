كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز برباعية مقابل هدفين على نظيره بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025/26.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع ليفربول ليفربول بالدقيقة 90+4 في وقت كان يسعى خلاله فريق بورنموث في إدراك التعادل ولكن قتل "الفرعون المصري" أمالهم.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

وأصبح اللاعب صاحب الـ 33 عاماً أول لاعب يصل إلى 10 أهداف خلال مباريات الجولة الافتتاحية لموسم الدور يالإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام بورنموث

وشارك هداف النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي 2024/25 كأساسي مع ليفربول إذ سجل هدفًا وقطع 9.7 كم فكانت أقصى سرعة له في المباراة 29.6 كلم/الساعة.

ولمس صلاح الكرة 50 مرة أرسل منها 30 تمريرة منها 18 تمريرة صحيحة بدقة 60% فيما أرسل تمريرتين مفتاحيتين.

وأرسل اللاعب المصري 4 كرات طولية من بينها 3 كرات صحيحة فيما نفذ مراوغة ناجحة من أصل مراوغتين وسدد كرتين على المرمى بينها واحدة تم اعتراضها من لاعبي بورنموث.

وخسر صلاح الكرة 22 مران فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 5 التحامات.

