مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم السبت الموافق 16 أغسطس.

ومن أبرز مباريات اليوم يلتقي مانشستر سيتي نظره وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ويواجه أيضا برشلونة نظيره ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقناة الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

برايتون ضد فولهام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

سندرلاند ضد وست هام يونايتد- 5:00 مساء - بي إن سبورت 6

توتنهام ضد بيرنلي - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوكا ضد برشلونة - 8:30 مساء - بي إن سبورت 3

فالنسيا ضد ريال سوسيداد - 10:30 مساء - بي إن سبورت 6

ألافيس ضد ليفانتي - 10:30 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات نهائي السوبر الألماني

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت - 9:30 مساء - لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة حتى الآن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لانس ضد أولمبيك ليون - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد لوهافر - 8:00 مساء - بي إن سبورت 5

نيس ضد تولوز - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

إنبي ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد سموحة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد المقاولون العرب - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1