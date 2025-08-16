مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026 والقناة الناقلة

05:15 ص السبت 16 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

يبدأ نادي مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026 بمواجهة قوية أمام فريق وولفرهامبتون، وذلك اليوم السبت الموافق 16 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب مولينيو، معقل فريق وولفرهامبتون.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما جاء وولفرهامبتون في المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

