هدف محمد صلاح الأول في الدوري الإنجليزي موسم 2025/2026

القاهرة - مصراوي

سجل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، خلال المباراة الافتتاحية لفريقه ليفربول في المسابقة.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49، وواصل فيدريكو كييزا تعزيز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 88، ثم اختتم محمد صلاح رباعية "الريدز" بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4).

في المقابل، أحرز أنطوان سيمنيو هدفي بورنموث، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 64، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 76.