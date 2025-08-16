"بكاء واحتفال".. محمد صلاح يكرم جوتا بطريقة خاصة خلال مباراة بورنموث

كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم المصري محمد صلاح مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2025-2026، رفقة فريق ليفربول بتسجيل هدف في مباراة فريقه أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالبريميرليج.

وكان ليفربول افتتح مشواره بالدوري الإنجليزي أمس الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، بالفوز على حساب بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري هدف فريقه الرابع.

ولم ينسى صلاح عقب تسجيله هدف ليفربول الرابع في مرمى بورنموث صديقه وزميله الراحل ديوجو جوتا، حيث أهدى صلاح هدفه إلى جوتا من خلال الاحتفال على طريقته.

وظهر صلاح، عقب نهاية المباراة وهو في حالة من الحزن الشديد، خلال هتافات الجماهير للراحل ديوجو جوتا.

ويذكر أن جوتا رحل عن عالمنا، يوم الخميس الموافق 3 يوليو الماضي، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

الأسطورة محمد صلاح يبكي بعد نهاية المباراة أثناء غناء الجماهير لديوغو جوتا😢💔

