مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"بكاء واحتفال".. محمد صلاح يكرم جوتا بطريقة خاصة خلال مباراة بورنموث

12:51 ص السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    gHLwc4J6ZzQX_byHZXiTdAC0Z_1440x1017_11zon_11zon
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (8)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (2)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وبورنموث (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

افتتح النجم المصري محمد صلاح مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2025-2026، رفقة فريق ليفربول بتسجيل هدف في مباراة فريقه أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالبريميرليج.

وكان ليفربول افتتح مشواره بالدوري الإنجليزي أمس الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، بالفوز على حساب بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري هدف فريقه الرابع.

ولم ينسى صلاح عقب تسجيله هدف ليفربول الرابع في مرمى بورنموث صديقه وزميله الراحل ديوجو جوتا، حيث أهدى صلاح هدفه إلى جوتا من خلال الاحتفال على طريقته.

وظهر صلاح، عقب نهاية المباراة وهو في حالة من الحزن الشديد، خلال هتافات الجماهير للراحل ديوجو جوتا.

ويذكر أن جوتا رحل عن عالمنا، يوم الخميس الموافق 3 يوليو الماضي، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ديوجو جوتا احتفال محمد صلاح ليفربول وبورنموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان