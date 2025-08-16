مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أشهر 10 أهداف سجلها البدلاء في الدوري الإنجليزي

08:00 ص السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إلكاي جوندوجان
  • عرض 6 صورة
    هدف جابرييل جيسوس في ساوثهامبتون
  • عرض 6 صورة
    هدف فيديريكو ماكيدا في أستون فيلا
  • عرض 6 صورة
    جيمس فوجان لاعب إيفرتون
  • عرض 6 صورة
    إلكاي جوندوجان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يجرى العديد من المدربين التغييرات في كثير من الأحيان، بحثا عن الأهداف الحاسمة، ومع انطلاق الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة، يوجد 10 لاعبين هم البدلاء الأبرز من ناحية تسجيل الأهداف.

1998 – جيانلوكا فيالي (تشيلسي)

قاد تشيلسي للفوز على بولتون بهدف بعد دخوله بديلاً، مما ساعد إيفرتون على البقاء في الدوري.

2002 – واين روني (إيفرتون)

سجّل هدف الفوز على أرسنال من تسديدة بعيدة بعمر 16 عامًا، منهيًا سلسلة اللاهزيمة للفريق اللندني.

2005 – جيمس فوجان (إيفرتون)

أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري (16 عامًا و270 يومًا) بتسجيله ضد كريستال بالاس.

2005 – جيف هورسفيلد (وست بروميتش)

دخل بديلًا وسجّل هدف البقاء التاريخي لفريقه أمام بورتسموث.

2009 – فيديريكو ماكيدا (مانشستر يونايتد)

أحرز هدف فوز قاتل على أستون فيلا، وساهم في حسم لقب الدوري بفارق النقاط عن ليفربول.

2012 – إيدين دزيكو (مانشستر سيتي)

سجّل التعادل أمام كوينز بارك قبل هدف أجويرو التاريخي لحسم أول لقب دوري للفريق.

2014 – ويليان (تشيلسي)

عزّز الفوز على ليفربول بعد دخوله بديلاً، في المباراة الشهيرة بزلة جيرارد.

2017 – ميشي باتشواي (تشيلسي)

سجّل هدف الفوز على وست بروميتش الذي ضمن لقب الدوري لفريقه.

2018 – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)

أحرز هدفًا في الدقيقة 93 ضد ساوثهامبتون ليصل السيتي إلى 100 نقطة.

2022 – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي)

سجّل هدفين بعد دخوله بديلاً ليقلب التأخر 0-2 أمام أستون فيلا ويحسم لقب الدوري.

اقرأ أيضًا:

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

تقليد رونالدو والرقص مع الجماهير.. لاعبون تعرضوا للإصابة أثناء الاحتفال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الانجليزي البدلاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان