محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول آرني سلوت التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بورنموث في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ويلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

وشهد التشكيل الذي أعلنه سلوت تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

ويبدأ ليفربول مباراة بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الهجوم: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بطلاً بعدما حصدّ 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن نظيره أرسنال الوصيف.

