مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

09:13 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (6)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (7)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (2)
  • عرض 14 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 14 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (2)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (4)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (1)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (3)
  • عرض 14 صورة
    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (5)
  • عرض 14 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول آرني سلوت التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بورنموث في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ويلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

وشهد التشكيل الذي أعلنه سلوت تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

ويبدأ ليفربول مباراة بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الهجوم: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بطلاً بعدما حصدّ 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن نظيره أرسنال الوصيف.

اقرأ أيضًا:
لماذا جلس سيد عيد مدرب بتروجيت في المدرجات بمباراة كهرباء الإسماعيلية؟.. مصدر يُجيب

منتخب مصر لكرة اليد يكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ضد بورنموث تشكيل ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول موعد مباراة ليفربول وبورنموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"