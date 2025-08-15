كتب - نهى خورشيد

في السنوات الأخيرة، تحول دوري المحترفين السعودي إلى واحد من أكثر الدوريات جذباً للنجوم العالميين، ليس فقط من أجل خوض تحديات كروية جديدة، بل أيضاً بفضل العروض المالية الضخمة التي غيرت خريطة سوق الانتقالات.

ونجحت الأندية السعودية في استقطاب أسماء لامعة من أكبر الدوريات الأوروبية، لتصبح وجهة مفضلة للنجوم في ذروة عطائهم أو حتى المخضرمين الباحثين عن تجربة ختامية استثنائية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة أعلى 20 لاعباً أجراً في الدوري السعودي للمحترفين لعام 2025، وفقًا لقيمة رواتبهم الأسبوعية التى يستعرضها موقع "lentedesportiva" العالمي.

كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم، انضم للنصر في 2023، ويصل راتبه إلى 4.118 مليون يورو أسبوعياً.

النجم الجزائري رياض محرز ترك مانشستر سيتي للأهلي السعودي، ويحصل على 1.031 مليون يورو أسبوعياً.

غادر كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية من ريال مدريد إلى الاتحاد، ويحصل على 988 ألف يورو أسبوعياً.

النجم السنغالي السابق لليفربول ساديو ماني انضم للنصر بعد موسم صعب مع بايرن ميونخ، ويصل راتبه 790 ألف يورو أسبوعياً.

المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي غادر تشيلسي للهلال في 2023، مقابل 685 ألف يورو أسبوعياً.

المهاجم الإنجليزي إيفان توني ترك برينتفورد وانضم للأهلي، ويحصل على 504 ألف يورو أسبوعياً.

نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي انتقل للاتحاد بعد مسيرة ناجحة مع تشيلسي، مقابل 493 ألف يورو أسبوعياً.

نجم الوسط الصربي السابق للاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش انضم للهلال، ويحصل على 493 ألف يورو أسبوعياً.

المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش انتقل للهلال في 2023 مقابل 493 ألف يورو أسبوعياً.

المدافع الإسباني إيمريك لابورت غادر مانشستر سيتي للنصر، ليحصل على 483 ألف يورو أسبوعياً.

لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش انتقل للنصر بعد 8 سنوات مع إنتر ميلان، مقابل 478 ألف يورو أسبوعياً.

المهاجم الأوروجوياني السابق لليفربول داروين نونيز انضم للهلال، مقابل 472 ألف يورو أسبوعياً.

الظهير الفرنسي الهجومي الشهير ثيو هيرنانديز غادر ميلان للانضمام للهلال، ليحصل على 402 ألف يورو أسبوعياً.

الجناح البرازيلي مالكوم بعدما لمع في بوردو ومرّ ببرشلونة، انضم للهلال مقابل 355 ألف يورو أسبوعياً.

يلعب البرتغالي الموهوب جواو فيليكس حديثاً في صفوف للنصر، مقابل 346 ألف يورو أسبوعياً.

قائد وولفرهامبتون السابق روبن نيفيز انتقل للهلال في 2023، مقابل 341 ألف يورو أسبوعياً.

الظهير البرتغالي المتعدد المراكز جواو كانسيلو انضم للهلال، مقابل 302 ألف يورو أسبوعياً.

بعد موسم واحد فقط مع أستون فيلا، فاجأ موسى ديابي الجميع بانتقاله إلى الاتحاد، ليحصل على 302 ألف يورو أسبوعياً.

النجم الهولندي السابق لليفربول وباريس سان جيرمان جورجينيو فينالدوم انضم إلى الاتفاق، مقابل 296 ألف يورو أسبوعياً.

انتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى الاتحاد في 2023 مقابل 276 ألف يورو أسبوعياً.