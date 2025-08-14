متابعة- يوسف محمد:

تلقى منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما الهزيمة أمام نظيره منتخب إسبانيا، بنتيجة 31-29 في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.

وبهذه النتيجة ودع المنتخب الوطني لليد بطولة العالم تحت 19 عاما من الدور ربع النهائي، فيما ضمن منتخب إسبانيا الصعود إلى الدور المقبل لمواجهة منتخب السويد في نصف النهائي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم.

أحداث مباراة منتخب مصر وإسبانيا لكرة اليد تحت 19 عاما:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: 1-1

الدقيقة 6: 2-2

الدقيقة 8: 3-3

الدقيقة 9: تقديم إسبانيا 4-3

الدقيقة 11: تقدم إسبانيا 5-3

الدقيقة 12: تقدم إسبانيا 6-3

الدقيقة 13: تقدم إسبانيا 7-5

الدقيقة 14: 7-6 لصالح إسبانيا

الدقيقة 15: 7-7.

الدقيقة 16: تقدم منتخب مصر 8-7

الدقيقة 17: تقدم منتخب مصر 9-7

الدقيقة 19: منتخب مصر يتقدم 10-8

الدقيقة 20: تقدم منتخب مصر للشباب 11-8

الدقيقة 21: منتخب إسبانيا يقلص الفارق إلى هدف واحد 11-10 لمنتخب مصر

الدقيقة 22: تقدم منتخب مصر 12-10

الدقيقة 24: 13-11 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 26: تقديم منتخب مصر 13-12

الدقيقة 28: منتخب مصر يتقدم على إسبانيا 14-12

الدقيقة 29: تقدم مصر 15-13

الدقيقة 30: نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 15-13

الدقيقة 31: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 36: تقدم منتخب مصر 17-15

الدقيقة 38: تقدم مصر 18-16

الدقيقة 41: تقدم منتخب مصر 20-17

الدقيقة 43: 21-19 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 45: 22-19 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 49: تقديم منتخب مصر 25-23

الدقيقة 52: التعادل يسيطر على نتيجة المباراة 25 -25

الدقيقة 54: تقدم إسبانيا 28-26

الدقيقة 55: تقدم إسبانيا 28-27

الدقيقة 57: تقدم إسباني 30-28

الدقيقة 59: تقدم المنتخب الإسباني 30-29

الدقيقة 30: نهاية المباراة بفوز إسبانيا على مصر 31-29