نشعر بالاشمئزاز.. توتنهام يصدر بيانا بسبب تعرض لاعبه للعنصرية

04:53 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أصدر نادي توتنهام الإنجليزي، بيانا رسميا يعرب فيه عن أسفه لتعرض له لاعبه ماتياس تيل، لإساءات عنصرية، بعد خسارة السوبر الأوروبي.

وخسر توتنهام السوبر الأوروبي، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح، وأهدر الفرنسي ماتياس، ركلة ترجيح.

وقال توتنهام في بيانه: "نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ماتياس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة الفريق في كأس السوبر الأوروبي الليلة الماضية، أظهر ماتياس شجاعة وجرأة في التقدم وتنفيذ ركلة الترجيح، إلا أن من أساءوا إليه جبناء، يختبئون وراء أسماء مستخدمين مجهولة وملفات شخصية لنشر آرائهم البغيضة".

واختتم البيان: "سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد أي شخص نتمكن من تحديد هويته، نحن معك يا ماتياس ".

