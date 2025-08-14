نشعر بالاشمئزاز.. توتنهام يصدر بيانا بسبب تعرض لاعبه للعنصرية

كتبت-هند عواد:

أصدر نادي توتنهام الإنجليزي، بيانا رسميا يعرب فيه عن أسفه لتعرض له لاعبه ماتياس تيل، لإساءات عنصرية، بعد خسارة السوبر الأوروبي.

وخسر توتنهام السوبر الأوروبي، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح، وأهدر الفرنسي ماتياس، ركلة ترجيح.

وقال توتنهام في بيانه: "نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ماتياس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هزيمة الفريق في كأس السوبر الأوروبي الليلة الماضية، أظهر ماتياس شجاعة وجرأة في التقدم وتنفيذ ركلة الترجيح، إلا أن من أساءوا إليه جبناء، يختبئون وراء أسماء مستخدمين مجهولة وملفات شخصية لنشر آرائهم البغيضة".

We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.



Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards - hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025

واختتم البيان: "سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد أي شخص نتمكن من تحديد هويته، نحن معك يا ماتياس ".

