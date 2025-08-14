كتب- محمد خيري:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا اليوم الخميس، في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، التي تقام في مصر حاليا.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وينطلق موعد مباراة مصر وإسبانيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة اليد، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة مصر ضد إسبانيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مباريات كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025، على صالة استاد القاهرة الرئيسية بحضور جماهيري كبير.

وصعد منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور ربع النهائي محتلا المركز الثاني في مجموعته، برصيد 4 نقاط، عقب تحقيق نتيجة جيدة في المباراة الأخيرة بالتعادل مع العملاق الدنماركي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا كرة اليد بث مباشر في كأس العالم، على شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.

ويتولى التعليق على مباراة مصر وإسبانيا في كرة اليد المُعلق الرياضي الشهير خالد خيري، وفقا لما أعلنته القناة في تقديم اللقاء.