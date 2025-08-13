مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

"عودة وش السعد".. الهلال السعودي يعلن رسمياً عن رئيسه الجديد

07:16 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    نواف بن سعد 5
    رئيس الهلال السعودي الجديد
كتب - نهى خورشيد

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء، تزكية الأمير نواف بن سعد رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الزعيم غير الربحية، ليعود بذلك إلى كرسي الرئاسة للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن شغل المنصب بين عامي 2015 و2018.

وجاءت التزكية بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي عُقدت عن بُعد عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية، إذ كان الأمير نواف المرشح الوحيد عقب انسحاب رجل الأعمال فهد بن نافل وقائمته من سباق الانتخابات.

وتولى الأمير نواف بن سعد، الملقب بـ"وجه السعد"، رئاسة النادي في وقت سابق وخلال فترته حقق الزعيم خمس بطولات بارزة، وهم لقب دوري المحترفين السعودي مرتين، إضافة إلى كأس السوبر وكأس ولي العهد وكأس الملك.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد سليمان الهتلان نائباً للرئيس، إلى جانب الأعضاء تركي مرشود، بدر المعيوف، مشعل آل الشيخ، ومحمد النمر.

كما ناقشت الجمعية العمومية عدداً من القرارات التنظيمية، أبرزها المصادقة على إسقاط عضوية عبد الله بن سعيد ومنعه من الانتساب للمؤسسة لمدة عامين، إضافة إلى اعتماد تعيين مراجع الحسابات الخارجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة النادي.

نواف بن سعد الهلال السعودي رئيس الهلال السعودي الجديد الزعيم فهد بن نافل
