نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي

01:12 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، تعاقده مع المدافع الألماني ماليك ثياو، قادما من فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي.

وسيرتدي المدافع الألماني صاحب الـ 24 عاما ماليك ثياو، القميص رقم 12 مع فريق نيوكاسل خلال الموسم الجديد 2025-2026.

وظهر ثياو مع فريق ميلان قبل الانتقال إلى نيوكاسل، في 85 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

وأكد ثياو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي، أنه متحمس لبدء المشاركة مع فريقه الجديد والتعرف على زملائه والمدرب ونيوكاسل فريق كبير ولديه جماهير متحمسة دائما، أتطلع لرؤيتها في ملعب سانت جيمس بارك.

ويعد ثياو ثالث صفقات فريق نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أعلن الفريق الإنجليزي تعاقده من قبل مع الثنائي أنتوني إيلانجا من نوتنجهام ورامسديل من ساوثهامبتون.

