حسام البدري ليس الأول.. 5 مدربين مصريين حصدوا الدوري الليبي

05:00 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

حسام البدري

قاد حسام البدري فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي مساء يوم أمس الثلاثاء بعد الفوز على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي والتي أُقيمت بملعب سيتا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكانت المباراة قد شهدت أحداثًا قبل انطلاقها بـ 48 ساعة جعلت الأمور أكثر إثارة وتوترًا بسبب بعض الأمور التقنية التي تم حلها ليتوّج أهلي طرابلس باللقب رقم 14 في تاريخه.

المدربون المصريون المتوجون بالدوري الليبي

ولكن لا يعد حسام البدري هو المدير الفني الأول الذي يحصد مع فريق ليبي لقب الدوري بل سبقه 4 مدربين وهم عبده صالح الوحش الذي توّج باللقب مع فريق أهلي بني غازي، علي شرف رفقة نادي التحدي، طلعت يوسف مع فريق أهلي طرابلس وكذلك طارق العشري مع الفريق ذاته.

وللمفارقة فأن آخر ثلاثة مدربين مصريين حققوا لقب الدوري الليبي حققوا اللقب رفقة نادي أهلي طرابلس.

المدربون المصريون في الدوري الليبي

وبرزت علاقة المدربين المصريين مع الدوري الليبي منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن لعل أبرز المدربين هم: عبده صالح الوحش، على شرف، حسن شحاتة، طلعت يوسف، طارق العشري، حلمي طولان، أنور سلامة، حسام البدري، مؤمن سليمان، خالد جلال، سمير كمونة، أحمد كشري، مصطفى مرغي، أحمد أيوب وغيرهم.

سبب إقامة الدوري الليبي في إيطاليا

وكان وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي بطرابلس، قد أوضح أن سبب خوض مباريات هذه المرحلة من الدوري في إيطاليا هو تقدم الأندية بطلب لذلك لتوفير إمكانات أفضل من ملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

نظام الدوري الليبي

ويشارك 20 فريقًا بمنافسات الدوري الليبي بواقع 10 أندية في كل مجموعة ويتأهل عن كل مجموعة ثلاثة فرق تخوض مرحلة السداسي من دور واحد لحصد اللقب.

