مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

59 74
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

4 0
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

0 0
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

09:23 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر للشباب إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع الدنمارك بنتيجة 29-29.

وضرب الفراعنة موعدا مع نظيره الإسباني في ربع النهائي، حيث تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وواصل الفراعنة مشوارهم في بطولة اليد دون هزيمة، حيث فاز بكل مبارياته في الدور الأول على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، قبل أن يتعادل مع التشيك في الدور الرئيسي.

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك ضد "حارس الأهلي"

مجلس إدارة الأهلي وبيبو على رأس الحضور بعزاء والد العامري فاروق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر وإسبانيا منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان