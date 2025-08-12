كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر للشباب إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع الدنمارك بنتيجة 29-29.

وضرب الفراعنة موعدا مع نظيره الإسباني في ربع النهائي، حيث تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وواصل الفراعنة مشوارهم في بطولة اليد دون هزيمة، حيث فاز بكل مبارياته في الدور الأول على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، قبل أن يتعادل مع التشيك في الدور الرئيسي.

