مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

كريستيانو رونالدو يقدم عرضًا للزواج من جورجينا.. والأخيرة ترد (صورة)

08:43 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا في لحظة رومانسية_10
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (10)_18_18
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا قبل شهرتها_11
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (11)_19_19
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (8)_16_16
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (9)_17_17
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (5)_13_13
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (4)_11_11
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (3)_9_9
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (1)_1_1
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (6)_14_14
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (7)_15_15
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (3)_10_10
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (2)_7_7
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (2)_8_8
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (1)_3_3
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا (3)
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا (1)
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا (2)
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (1)_4_4
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (2)_5_5
  • عرض 23 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر (2)_6_6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الصحفي الموثوق في ملف انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو تقدم النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعرض للزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا.

ونشرت جورجينا صورة ليدها ويد رونالدو وبها خاتم الزواج اليوم الإثنين عبر حسابها بمنصة انستجرام مذيلة إياها بتعليق:"نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي".

عرض زواج رونالدو لجورجينا

قصة حب كريستيانو رونالدو لجورجينا بدأت في عام 2016 حين التقى بها في متجر فاخر كانت تعمل به حينها.


ونجحت عارضة الأزياء جورجينا، في خطف قلب أسطورة كرة القدم البرتغالية، منذ لقائهما الأول في عام 2016 بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وظهرت جورجينا، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وقالت جورجينا عن تفاصيل اللقاء الأول، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مسلسلها الوثائقي " I Am Georgina"، "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في جوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة، واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

ولعب النجم البرتغالي دوراً كبيراً، في تغيير حياة جورجينا، بعدما جعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، بل ومن أشهر الشخصيات العالمية أيضاً، بالإضافة إلى أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

وعلى الرغم من إنجاب جورجينا من رونالدو أربعة أبناء، إلا أنه لم يتم الإعلان عن زواجهما بشكل رسمي قبل هذه المرة.

اقرأ أيضًا:
"تضم لاعب الأهلي السابق".. العين الإماراتي يعلن قائمته للموسم الجديد 2025/26

قرعة كأس العالم لكرة اليد.. الزمالك يصطدم ببرشلونة.. ومجموعة متوازنة للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو وجورجينا زواج رونالدو وجورجينا كريستيانو رونالدو جورجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان