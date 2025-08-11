كريستيانو رونالدو يقدم عرضًا للزواج من جورجينا.. والأخيرة ترد (صورة)

أعلن الصحفي الموثوق في ملف انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو تقدم النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعرض للزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا.

ونشرت جورجينا صورة ليدها ويد رونالدو وبها خاتم الزواج اليوم الإثنين عبر حسابها بمنصة انستجرام مذيلة إياها بتعليق:"نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي".

قصة حب كريستيانو رونالدو لجورجينا بدأت في عام 2016 حين التقى بها في متجر فاخر كانت تعمل به حينها.



ونجحت عارضة الأزياء جورجينا، في خطف قلب أسطورة كرة القدم البرتغالية، منذ لقائهما الأول في عام 2016 بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وظهرت جورجينا، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وقالت جورجينا عن تفاصيل اللقاء الأول، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مسلسلها الوثائقي " I Am Georgina"، "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في جوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة، واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

ولعب النجم البرتغالي دوراً كبيراً، في تغيير حياة جورجينا، بعدما جعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، بل ومن أشهر الشخصيات العالمية أيضاً، بالإضافة إلى أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

وعلى الرغم من إنجاب جورجينا من رونالدو أربعة أبناء، إلا أنه لم يتم الإعلان عن زواجهما بشكل رسمي قبل هذه المرة.

