كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي العين الإماراتي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي سيخوض بها منافسات الموسم الرياضي الجديد 2025/26.

وشهدت القائمة التي تم إعلانها اليوم الإثنين تواجد المحترف المصري رامي ربيعة الذي انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

وشارك المدافع صاحب الـ 32 عاماً بقميص العين بثلاث مباريات ضمن منافسات النسخة المنصرمة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت قائمة العين الإماراتي للموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى، محمد بو سندة، حسن ساني، فيداد الباسيك.

خط الدفاع: رافا رودريجز، إيريك يورجينس، رامي ربيعة، كوامي أوتون، درامان كوماري، مارسيل راتنيك، يحيى بن خالق، أمادو نيانج، إديس ياسيتش.

خط الوسط: بارك يونج وو، جوشوا أودو، عبد الكريم تراوري، يحيى نادر، محمد عباس، حازم عباس، جوناس نافو، أليخاندرو كاكو.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، ماتيو سنابريا، كودجو لابا، حسين رحيمي، نسيم الشاذلي، هاليرو ساركي.

يذكر أن فريق العين قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة جمعها من 26 مباراة.

