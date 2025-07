متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الهلال السعودي ونظيره فلومينينسي البرازيلي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

الهلال تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في دور الـ 16.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق فلومينينسي إلى الدور ذاته بعد الفوز بهدفين نظيفين على نظيره إنتر.

تشكيل الهلال لمباراة فلومينينسي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، متعب الحربي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو

ملخص مباراة الهلال وفلومينينسي:

بدأ اللقاء بسجال بين الفريقين على الاستحواذ على الكرة دون أي خطورة على المرمى.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بعد مرور 11 دقيقة للاعب الهلال سافيتش بعد كرة مشتركة مع لاعب فلومينينسي ثم أرسل لاعب الفريق البرازيلي جون أرياس كرة عرضية في الدقيقة التالية ولكن مرت دون خطورة.

وأرسل لودي لاعب الهلال كرة عرضية في الدقيقة 16 ولكنها كانت أسرع من أن تصل لزميله سافيتش داخل منطقة جزاء فلومينينسي.

وسدد لاعب فلومينينسي جيرمان نوناتو كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بعيدة عن المرمى ثم أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بالدقيقة 22 ضد لاعب الهلال رينان لودي بعد كرة مشتركة مع اللاعب فاكوندو بيرنال.

وردّ سالم الدوسري بتسديدة في الدقيقة 26 ولكن تصدى لها دفاع فلومينينسي لتتحول لكرة ركنية نفذها روبن نيفيز ولكن أبعدها الدفاع.

وتوقف اللقاء بالدقيقة 32 لشرب المياه والتقاط الأنفاس قبل أن يشهر حكم المباراة في الدقيقة 36 بطاقة صفراء ضد لاعب فلومينينسي بابلو فريتس بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال مالكوم.

وتصدى دفاع الهلال في الدقيقة 38 لكرة ركنية نفذها لاعب فلومينينسي جون أرياس ثم سدد زميله بابلو فريتيس كرة في الدقيقة 40 مرت بعيدة عن مرمى بونو.

وقص فريق فلومينينسي شريط التسجيل بالدقيقة 40 من تسديدة للاعبه ماتيوس مارتينيلي سكنت شباك ياسين بونو.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وطالب لاعبو الهلال في الدقيقة 45 باحتساب ركلة جزاء بداع عرقلة زميلهم داخل منطقة جزاء فلومينينسي ولكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره ولم يحتسب ركلة جزاء.

وأدرك فريق الهلال التعادل في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو الذي وصلته كرة داخل منطقة جزاء فلومينينسي أسكنها الشباك.

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥 Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وكاد يسجل لاعب فلومينينسي كانو الهدف الثاني لفريقه مستغلاً خطأ دفاعي بالدقيقة 55 ولكن تألق حارس مرمى الهلال ياسين بونو في التصدي للانفراد.

55' BONOOOOOO! 🧤🔥 What a moment from the Moroccan wall! Massive stop from the Al-Hilal keeper to deny Cano! 🧱 pic.twitter.com/pCc3uCneIS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

ووصلت كرة للاعب الهلال متعب الحربي في الدقيقة 63 على حدود منطقة جزاء فلومينينسي ولكنه سددها قوية أعلى المرمى.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 64 ضد لاعب فلومينينسي تياجو سيلفا بعد كرة مشتركة بينه ولاعب الهلال ليوناردو.

وسجل لاعب فلومينينسي هرقل في الدقيقة 70 الهدف الثاني بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الهلال أسكنها الشباك.