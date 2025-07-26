زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة الودية بين ليفربول وميلان التي ستجمعهما عند الساعة الثانية والنصف اليوم السبت في مدينة هونج كونج الصينية ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني آرني سلوت وجود محمد صلاح أسياسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: إليوت - مورتون - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط:سوبوسلاي - ستيفنسون - جرافيتبيرج.

خط الهجوم: فيرتز - نجوموها - صلاح.

ملخص مباراة ليفربول وميلان:

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