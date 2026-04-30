أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي ومصادر أمنية، انتشال ما لا يقل عن 17 جثة لمهاجرين وفقدان 9 آخرين، فيما تم إنقاذ 7 بعد تعطل قاربهم وتقطع السبل بهم وسط البحر لمدة 8 أيام.

وذكر الهلال الأحمر في بيان، أن المتطوعين بالتعاون مع القوات البحرية وحرس السواحل التابع للجيش الوطني الليبي، نفذوا عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث قبالة مدينة طبرق الساحلية الواقعة شرقي البلاد بالقرب من الحدود المصرية.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين ينحدر الكثير منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر هربا من النزاعات والفقر.

وقالت المصادر الأمنية، إنه من المتوقع أن تقذف الأمواج جثث المفقودين الـ9 إلى الشاطئ خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشر الهلال الأحمر صورا عبر الإنترنت تظهر المتطوعين وهم يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء وينقلونها على متن سيارات بيك آب.

وفي سياق متصل، أعلن النائب العام يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات طرابلس أدانت 4أفراد من عصابة إجرامية في مدينة زوارة غربي البلاد تورطوا في تهريب البشر والاختطاف لطلب الفدية والتعذيب، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 22 عاما.

كما أمر مكتب النائب العام يوم الاثنين بالقبض على تشكيل عصابي قام بتفويج مهاجرين من مدينة طبرق باتجاه شمال المتوسط على متن قارب متهالك وغير آمن، مما أدى إلى غرق القارب ووفاة 38 شخصا من جنسيات مختلفة، وفقا للغد.