هدف الزمالك السابق.. الوكرة القطري يضم جناح الجيش الملكي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الوكرة القطري، التعاقد مع أمين زحزوح جناح الجيش الملكي المغربي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم أمين زحزوح بالانتقال إلى الزمالك، خلال شهر مايو الماضي، إلا أن الأمر لم يتم بسبب المطالب المالية للجيش الملكي المغربي.

ولعب أمين زحزوح صاحب الـ24 عاما، 44 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 11 هدفا وساهم في 14 آخرين.

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