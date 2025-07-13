متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان اليوم، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ودخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيز

خط الهجوم: ديزيري دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

وجاء تشكيل فريق تشيلسي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس، مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو نيتو، جواو بيدرو

أبرز أحداث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من لاعب تشيلسي يتصدى لها دفاع باريس سان جيرمان.

الدقيقة 8: تسديدة قوية من كول بالمر لاعب تشيلسي ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 16: فرصة خطيرة لصالح باريس سان جيرمان، لكن دجفاع تشيلسي يتصدى لها.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب باريس سان جيرمان، يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي.

الدقيقة 22: كول بالمر يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 30: كول بالمر يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى باريس.