كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

بينهم مصر ضد نيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:43 ص 17/01/2026
تقام اليوم السبت الموافق 17 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، ومباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 6

تشيلسي ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3

سندرلاند ضد كريستال بالا - 5:00 مساء - بي إن سبورت 5

ليفربول ضد بيرنلي - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

ليدز يونايتد ضد فولهام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 4

نوتنجهام فورست ضد أرسنال - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ليفانتي - 3:00 مساء - بي إن سبورت 2

ريال مايوركا ضد أتلتيك بلباو - 5:15 مساء - بي إن سبورت 8

أوساسونا ضد ريال أوفيدو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد أوكسير - 6:00 مساء - بي إن سبورت 9

تولوز ضد أوكسير - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

أنجيه ضد أولمبيك مارسيليا - 10:05 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج ضد بروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - منصة شاهد

كولن ضد ماينز - 4:30 مساء - منصة شاهد

هوفنهايم ضد بايرن ليفركوزن - 4:30 مساء - منصة شاهد

فولفسبورج ضد هايدينهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي - 4:30 مساء - منصة شاهد

لايبزيج ضد بايرن ميونخ - 7:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد إنتر ميلان - 4:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد ساسولو - 7:00 مساء - منصة starzplay

كالياري ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء ضد ضمك - 3:35 مساء - ثمانية

الخلود ضد الأهلي - 5:10 مساء - ثمانية 2

النصر ضد الشباب - 7:30 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

زد ضد كهرباء الإسماعيلية - 4:00 مساء - لم تذاع

مودرن سبورت ضد الجونة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

مصر ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم منتخب مصر اليوم ليفربول اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم

