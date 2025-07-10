كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور صادم في العلاقة التعاقدية بين نادي القادسية السعودي والنجم الجابوني بصفوفه بيير إيميريك أوباميانج.

القادسية كان قد تعاقد مع اللاعب الجابوني الدولي صاحب الـ 36 عاماً قادمًا من صفوف مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي القادسية وإيميريك أوباميانغ مستعدان للانفصال بالتراضي.

وعلل التقرير رغبة القادسية في فسخ التعاقد مع نجمه الجابوني برغبة إدارته في التعاقد مع مهاجم أصغر سنًا.

أوباميانج كان ثانِ هدافين فريق القادسية بالنسخة الماضية من الدوري السعودي بعدما سجل 17 هدفًا بفارق 3 أهداف عن زميله المكسيكي خوليان كينيونيس.

وخاض اللاعب بقميص القادسية في مختلف البطولات الموسم الماضي 36 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 3 خلال 3196 دقيقة لعب.