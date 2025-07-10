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قبل رحلة ميامي وخسارة 6 كيلوجرامات.. تفاصيل جديدة في إصابة مبابي بالتسمم

01:52 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
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    مشاركة كيليان مبابي
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    مشاركة كيليان مبابي أمام يوفنتوس
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
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    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
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    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي (1)
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كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تفاصيل جديدة في المشكلة الصحية التي عانى منها الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وغاب بسببها عن مباريات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن مبابي أصيب بالتسمم الغذائي بسبب بكتيريا في الدجاج، الأمر الذي تسبب في خسارته 6 كيلوجرامات من وزنه، ووصل الأمر إلى مخاوف من إصابته بالتهاب "الزائدة الدودية".

وأضافت الصحيفة، أن الأعراض بدأت قبل رحلة ميامي، واشتدت يوم 9 يونيو، ونقل إلى المستشفى يوم 18 يونيو، وكان التشخيص الأول إصابته بـ"إجهاد حراري"، لكن التشخيص النهائي أثبت إصابته بتسمم غذائي بسبب بكتيريا في الدجاج.

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كيليان مبابي ريال مدريد أخبار مبابي تسمم مبابي
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