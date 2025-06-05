كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، إيقاف أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي لوهافر الفرنسي، لمدة 4 مباريات.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، قررت إيقاف المهاجم كوكا لمدة 4 مباريات بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وجاء قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي بإيقاف كوكا، بسبب قيامه بتغطية دعم شعار المثلية خلال مباراة فريقه لوهافر أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي، التي أقيمت يوم 17 من الشهر الماضي.

وكانت مباراة لوهافر أمام ستراسبورج، التي أقيمت يوم 17 مايو الماضي في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري المصري، انتهت بفوز لوهافر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن كوكا، كان قد انضم إلى فريق لوهافر الفرنسي في يناير الماضي 2025، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع فريق ريو آفي البرتغالي.

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