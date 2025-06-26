القاهرة - مصراوي

تستعد الجماهير العربية لمتابعة مباراة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، الذي تقام يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيوديس بارك الذي يتواجد في ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويدخل الهلال اللقاء محتلاً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ويأمل في تحقيق الفوز لحصد أول ثلاث نقاط والتمسك بفرصة التأهل، أما باتشوكا المكسيكي، فيأتي في المركز الأخير بدون نقاط.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة:

ستبث المباراة بشكل مجاني عبر قنوات مجموعة MBC السعودية، المالكة لحقوق بث مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025، وذلك من خلال:

MBC masr 2

MBC action