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صلاح ينافس 5 لاعبين على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

12:32 م الجمعة 20 يونيو 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

رشحت رابطة اللاعبين المحترفين 6 نجوم من أجل الفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024/ 2025 المنقضي.

وتواجد ثنائي ليفربول، محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستر، ضمن قائمة تضم برونو فرنانديز، وألكسندر إيزاك، وكول بالمر، وديكلان رايس.

وقدم صلاح أحد أعظم المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم في 47 هدفا (سجل 29 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة) خلال 38 مباراة.

وحصد المصري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم، ويمكنه الآن أن يصبح أول رجل يحصل على جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة بعد عامي 2018 و2022.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام في حفل رابطة اللاعبين المحترفين في مانشستر يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

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