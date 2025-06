فيديو اهداف مباريات كأس العالم للأندية امس

القاهرة - مصراوي:

شهد يوم أمس في بطولة كأس العالم للأندية 2025 إثارة كبيرة ومهرجانا تهديفيا في جميع المباريات التي أقيمت، حيث تم تسجيل أهداف حاسمة زادت من ارتفاع المنافسة بين الفرق واللاعبين مع المجموعات محاربا على الصعود للدور ثمن النهائي.

وأُقيمت أمس أربع مباريات ضمن البطولة، تميزت جميعها بغزارة الأهداف، وكان فريق يوفنتوس الإيطالي صاحب النتيجة الأبرز، بعدما حقق فوزا كاسحا على العين الإماراتي بنتيجة 5-0، في واحدة من أكبر نتائج البطولة بعد بايرن ميونخ الذي فاز على نظيره أوكلاند سيتي 10-0.

نتائج المباريات التي أقيمت أمس:

باتشوكا ضد ريد بول سالزبورج - (1-2)

العين ضد يوفنتوس - (0-5)

بالميراس ضد الأهلي - (2-0)

انتر ميامي ضد بورتو - (2-1)

48' ⚽ GOAL! We have the first goal of Group A: Abou Ali with the unlucky header for an own goal and @Palmeiras lead! 💚



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/n7SLHp4eOU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

59' GOAL! A killer counter from @Palmeiras and Flaco Lopez is there to make it 2-0! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/subzDeRaxz — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

46' GOLAZO ALERT! 😱

Segovia with a BEAUTY of a finish to put @InterMiamiCF back into the game!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/pVEsWYB4if — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025