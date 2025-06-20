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فيديو هدف ليونيل ميسي من ركلة حرة في مرمى بورتو

02:16 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
  • عرض 7 صورة
    ميسي أثناء تنفيذ الركلة الحرة، الذي أحرز منها الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال ليونيل ميسي (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
  • عرض 7 صورة
    لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
  • عرض 7 صورة
    هدف إنتر ميامي الثاني في مرمى بورتو (1)
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القاهرة - مصراوي

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت المباراة على ملعب "مرسيدس بنز" بالولايات المتحدة، وانتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 2-1، ليحقق الفريق الأمريكي أول انتصار له في البطولة بعد التعادل السلبي أمام الأهلي في افتتاح البطولة.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف بالميراس المتصدر بفارق الأهداف. بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة، متساويا مع الأهلي المصري الذي يتذيل الترتيب بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الأولى فرق: إنتر ميامي الأمريكي، الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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ليونيل ميسي كأس العالم للأندية مباراة إنتر ميامي وبورتو هدف ليونيل ميسي في مونديال الأندية
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