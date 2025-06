فيديو هدف ليونيل ميسي من ركلة حرة في مرمى بورتو

القاهرة - مصراوي

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت المباراة على ملعب "مرسيدس بنز" بالولايات المتحدة، وانتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 2-1، ليحقق الفريق الأمريكي أول انتصار له في البطولة بعد التعادل السلبي أمام الأهلي في افتتاح البطولة.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف بالميراس المتصدر بفارق الأهداف. بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة، متساويا مع الأهلي المصري الذي يتذيل الترتيب بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الأولى فرق: إنتر ميامي الأمريكي، الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY