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جماهير الأهلي توجه رسالة لإمام عاشور من مدرجات ملعب ميتلايف

08:23 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

رفعت جماهير النادي الأهلي، لافتة دعم للاعب الفريق إمام عاشور، وذلك على خلفية إصابته التي تعرض لها في لقاء انتر ميامي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة كسر في الترقوة أمام انتر ميامي، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مونديال الأندية.

ووجهت جماهير الأهلي خلال تواجدها في مدرجات ملعب "ميتلايف"، رسالة دعم للاعبها إمام عاشور.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة كتب عليها "سلامتك يا إمام" - "Get Well soon".

وكان عماد النحاس مدرب النادي الأهلي قد أعلن في تصريحات تلفزيونية سابقة عن مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب بعد إصابته في مواجهة إنتر ميامي أن اللاعب لن يكون متواجدا مع المارد الأحمر لمدة تصل إلى 60 يوما ما يعني غيابه لشهرين عن المشاركة مع الأهلي.

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جماهير الأهلي إمام عاشور الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية
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