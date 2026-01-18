مباريات الأمس
إعلامي يكشف مفاجأة في تجديد عقد فيستون مايلي مع بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 18/01/2026
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، نقلاً عن مصدر داخل نادي بيراميدز أن المهاجم الكونغولي الدولي فيستون ماييلي تلقى عرضاً رسمياً من نادي الوحدة الإماراتي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع السماوي خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن تأخر التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد دفع اللاعب لدراسة العروض الخارجية، مشيراً إلى أن فرص رحيله عن بيراميدز باتت واردة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حال استمرار الوضع الحالي دون حسم.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، من خوض 12 مباراة فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون مايلي بيراميدز خالد الغندور الوحدة الإماراتي

