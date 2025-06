جمال موسيالا يسجل أول "هاتريك" في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

القاهرة – مصراوي

خطف النجم الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، الأضواء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في النسخة الحالية، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام أوكلاند سيتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

واستهل فريق بايرن ميونخ الألماني مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز بعشرة أهداف دون رد على نظيره أوكلاند سيتي الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسجل موسيالا أول أهدافه في الدقيقة 68، قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 73، ثم أكمل الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 84، ليسطر اسمه كصاحب أول ثلاثية في نسخة 2025 من البطولة.

موسيالا ينضم إلى قائمة أصحاب "الهاتريك" في مونديال الأندية

بانضمامه لقائمة المسجلين لثلاثيات في البطولة، يسير موسيالا على خطى نجوم كبار سبق لهم تحقيق هذا الإنجاز، ومن أبرزهم:

سجل "هاتريك" في نهائي نسخة 2016 أمام كاشيما أنتلرز الياباني، ويُعد الوحيد الذي أحرز ثلاثية في نهائي البطولة.

أحرز ثلاثية في نصف نهائي نسخة 2018 ضد كاشيما أنتلرز.

أول من سجل "هاتريك" في تاريخ البطولة، أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني في نصف نهائي نسخة 2015.

حمدي الهوني لاعب الترجي التونسي السابق، هو العربي الوحيد الذي سجل ثلاثية في مباراة واحدة، وكان ذلك أمام السد القطري في نسخة 2019.

وجاء جمال موسيالا ليكمل هذه القائمة المميزة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية من البطولة.

المجموعة الثالثة – كأس العالم للأندية 2025

تضم المجموعة الثالثة في البطولة كلًا من:بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بنفيكا، بوكا جونيورز.

