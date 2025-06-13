مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"الموسم الـ23 بانجلترا".. برايتون يعلن تجديد عقد لاعبه ميلنر

10:29 م الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جيمس ميلنر
  • عرض 7 صورة
    ليفربول جيمس ميلنر
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وجيمس ميلنر
  • عرض 7 صورة
    جيمس ميلنر
  • عرض 7 صورة
    سيلتحق ميلنر بصفوف ليفربول في الاول من تموز/يوليو، موعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، في حال اجتاز الزيارة الطبية الروتينية
  • عرض 7 صورة
    ميلنر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن نادي برايتون الإنجليزي تجديد تعاقده مع لاعبه جيمس ميلنر لمدة موسم جديد 2025/26.
ميلنر صاحب الـ 39 عاماً كان قد انضم لصفوف برايتون خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف ليفربول في صفقة انتقال حر.


بداية ميلنر كانت في موسم 2002/03 بعدما تم تصعيده للفريق الأول بنادي ليدز يونايتد ليتنقل بعدها بين أكثر من نادِ أبرزها نيوكاسل، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول.


ميلنر الذي يتم عامه الـ40 في يناير المقبل كان قد شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون بـ 4 مباريات في الدوري الإنجليزي بمعدل 173 دقيقة لعب.


وكان برايتون قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2024/25 في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السابع و 5 نقاط عن كل من بورنموث التاسع وبرينتفورد الذي أنهى الموسم في المركز العاشر.


اقرأ أيضًا:
هل قصد نجم بيراميدز إعلان رحيله عن النادي بهذه الرسالة؟

ريبيرو يرد.. هل فاوض الأهلي كريستيانو رونالدو؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميلنر الدوري الإنجليزي برايتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشاهد تظهر حجم الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران (فيديو- صور)
إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)