"الموسم الـ23 بانجلترا".. برايتون يعلن تجديد عقد لاعبه ميلنر

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تجديد تعاقده مع لاعبه جيمس ميلنر لمدة موسم جديد 2025/26.

ميلنر صاحب الـ 39 عاماً كان قد انضم لصفوف برايتون خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف ليفربول في صفقة انتقال حر.



بداية ميلنر كانت في موسم 2002/03 بعدما تم تصعيده للفريق الأول بنادي ليدز يونايتد ليتنقل بعدها بين أكثر من نادِ أبرزها نيوكاسل، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول.



ميلنر الذي يتم عامه الـ40 في يناير المقبل كان قد شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون بـ 4 مباريات في الدوري الإنجليزي بمعدل 173 دقيقة لعب.



وكان برايتون قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2024/25 في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السابع و 5 نقاط عن كل من بورنموث التاسع وبرينتفورد الذي أنهى الموسم في المركز العاشر.



