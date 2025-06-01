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لامين يامال أصبح ضمن الأعلى أجرًا في برشلونة

03:52 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

أصبح موهبة برشلونة لامين يامال ضمن أعلى اللاعبين أجرًا في ناديه بعدما جدد تعاقده لمدة 6 مواسم تنتهي في يونيو 2031.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية عبر تقرير لها اليوم الأحد إلى أن اللاعب صاحب الـ 17 عاماً سيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 مليون يورو بشكل ثابت، بينما سيصل إلى 20 في حال إذا حقق بعض الامتيازات كالفوز بالكرة الذهبية بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى.

وبحسب الصحيفة الإسبانية ذاتها فأن الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، ومارك أندريه تيرشتيجن، وفرينكي دي يونج، هم الأعلى أجرًا في برشلونة.

الجناح الأسباني الدولي تم تصعيده إلى برشلونة وهو في عامه الـ 15 إذ خاض حتى الآن 106 مباراة بقميص الفريق الكتالوني سجل خلالهم 25 هدفًا وصنع 34 هدفًا لزملائه.
3:35 PM

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لامين يامال برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
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