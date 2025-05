بصق وتراجع في الطرد.. كواليس مشادة لاعبي إنتر ميلان وبرشلونة في دوري الأبطال

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، مناوشات ومشادة بين لاعبي الفريقين.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بالهزيمة من إنتر ميلان 4-3 في مباراة الإياب على أن تكون نتيجة المباراتين 7-6 لصالح الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لصالح إنتر ميلان، قبل أن يضيف هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وأثناء احتفال لاعبي إنتر ميلان بالهدف الثاني، نشبت مشادة مفاجئة بين فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر ومدافع برشلونة إينيجو مارتينيز.

وتدخل دينزل دومفريس لاعب إنتر لتهدئة الأجواء بين اللاعبين، وذكر موقع "Mail Sport" أن السبب في المناوشة، أن أتشيربي حاول توبيخ مارتينيز الذي رد عليه بالبصق، مما تسبب في تصاعد الأزمة.

Shocking moment Barcelona's Inigo Martinez appears to SPIT on Inter Milan rival Francesco Acerbi during heated Champions League clash - and VAR cleared it https://t.co/m0x8yoci7S