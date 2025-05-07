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بصق وتراجع في الطرد.. كواليس مشادة لاعبي إنتر ميلان وبرشلونة في دوري الأبطال

11:57 ص الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مارتينيز يبص على فرانشيسكو أتشيربي
  • عرض 6 صورة
    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وبرشلونة
  • عرض 6 صورة
    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وبرشلونة
  • عرض 6 صورة
    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وبرشلونة
  • عرض 6 صورة
    مارتينيز يبصق على فرانشيسكو أتشيربي
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، مناوشات ومشادة بين لاعبي الفريقين.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بالهزيمة من إنتر ميلان 4-3 في مباراة الإياب على أن تكون نتيجة المباراتين 7-6 لصالح الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لصالح إنتر ميلان، قبل أن يضيف هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وأثناء احتفال لاعبي إنتر ميلان بالهدف الثاني، نشبت مشادة مفاجئة بين فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر ومدافع برشلونة إينيجو مارتينيز.

وتدخل دينزل دومفريس لاعب إنتر لتهدئة الأجواء بين اللاعبين، وذكر موقع "Mail Sport" أن السبب في المناوشة، أن أتشيربي حاول توبيخ مارتينيز الذي رد عليه بالبصق، مما تسبب في تصاعد الأزمة.


وأشهر الحكم البولندي سيمون مارشينياك بطاقة حمراء في وجه أتشيربي، بعد محاولته الاعتداء على مارتينيز، لكنه تراجع بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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إنتر ميلان برشلونة دوري أبطال أوروبا
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