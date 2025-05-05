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قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال.. عودة الهداف

01:29 م الإثنين 05 مايو 2025

قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الإثنين، عن قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة دفعة معنوية كبيرة للفريق الكتالوني، بعودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي غاب على إثرها آخر 4 مباريات.

وجاءت قائمة برشلونة كالأتي:
حراسة المرمى: تشيزني، إيناكي بينيا، أسترالاجا.
خط الدفاع: هيكتور فورت، إريك جارسيا، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أراوخو، كريستنسن، جيرارد مارتن، لاندري فاري.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي، داني أولمو، فيرمين، نوح دارفيتش.
الهجوم: لامين، فيران توريس، أنسو فاتي، باو فيكتور، رافينيا، ليفاندوفسكي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر ميلان قد انتهت بالتعادل 3-3، ليدخل الفريقان مباراة الإياب بحثًا عن الفوز بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر إقامته في ميونيخ يوم 31 مايو الجاري.

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هانز فليك برشلونة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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