سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي

كتبت-هند عواد:

قبل 10 أعوام وبالتحديد يوم 31 يناير 2015 في نهائي كأس أمم آسيا بين أستراليا وكوريا الجنوبية، وفقا سون هيونج مين لاعب توتنهام، في منتصف الملعب يبكي لخسارة اللقب.

ولم يكن الهدف الذي أحرزه سون في الثواني الأخيرة من المباراة كافيا لحسم اللقب، إذ أنه بعد الوصول إلى الوقت الإضافي، سجل منتخب أستراليا هدفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الأخيرة.

'Don't worry mate, in 9 years I'll come to Spurs and sign Dragusin and Werner and win the double' - Ange, probably pic.twitter.com/kTNoPK1vA9 — Lucas Rinaldo (@LucasRinaldo_) January 11, 2024 ">

ومن المفارقات أن مدرب أستراليا الذي ذهب لتهدئة ومواساة سون، كان الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الحالي لتوتنهام.

وبعد مرور 10 أعوام، ساعد أنجي بوستيكوجلو سون من جديد، لكن ليس لمواساته، بل بتحقيق أول بطولة للكوري الجنوبي مع توتنهام، عقب الفوز على مانشستر يونايتد والتتويج بالدوري الأوروبي.

