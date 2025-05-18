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"أراد الفوز بكل شيء".. ميسي يتحدث عن منافسته مع رونالدو (فيديو)

06:37 م الأحد 18 مايو 2025

كريستيانو رونالدو لاعب النصر وميسي لاعب إنتر ميامي

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كتب - محمد القرش:

تحدث الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن فترة منافسته مع كريستيانو رونالدو أثناء فترته مع برشلونة.

وقال ميسي في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "مرحلة المنافسة مع كريستيانو رونالدو كانت رائعة بالنسبالي لي وللجماهير".

وأضاف: "تلك الفترة كانت قوية جدا من حيث التنافس، ورونالدو حينها أردا الفوز بكل شئ".

وواصل: "أنا وكريستيانو حققنا الكثير من الألقاب والأرقام القياسية خلال تلك الفترة الرائعة".

واختتم: "كمان نعلم أنه من السهل أن تقدم موسما رائعا لكن من الصعب تكراره دائما وهو ما فعلناه لمدة 10 أو 15 عاما".

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