"أراد الفوز بكل شيء".. ميسي يتحدث عن منافسته مع رونالدو (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تحدث الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن فترة منافسته مع كريستيانو رونالدو أثناء فترته مع برشلونة.

وقال ميسي في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "مرحلة المنافسة مع كريستيانو رونالدو كانت رائعة بالنسبالي لي وللجماهير".

وأضاف: "تلك الفترة كانت قوية جدا من حيث التنافس، ورونالدو حينها أردا الفوز بكل شئ".

وواصل: "أنا وكريستيانو حققنا الكثير من الألقاب والأرقام القياسية خلال تلك الفترة الرائعة".

واختتم: "كمان نعلم أنه من السهل أن تقدم موسما رائعا لكن من الصعب تكراره دائما وهو ما فعلناه لمدة 10 أو 15 عاما".

8️⃣🌕 for Messi & 5️⃣🌕 for Ronaldo.

Messi reflects on his immense rivalry with Ronaldo for the Ballon d'Or. Between 2008 and 2023, they won the trophy 13 times! What is your favourite memory of the battle between the two most successful Ballon d'Or winners?#ballondor pic.twitter.com/9CVkK1pqwn

— Ballon d'Or (@ballondor) May 17, 2025