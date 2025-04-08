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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 الهلال.. دوري أبطال أفريقيا

07:54 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
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    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
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    الأهلي ضد الهلال (2)
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي والهلال السوداني أرشيفية
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الهلال اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب "شيخا ولد بيديا"

وانتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر على نظيره السوداني بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ملخص مباراة الأهلي والهلال

بداية المباراة

عرضية للهلال السوداني من الجانب الأيسر للهلال وصلت سهلة في يد محمد الشناوي في الدقيقة 5

الشناوي يتصدى لهجمة مرتدة لصالح الهلال

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

خطأ ضد جراديشار في الدقيقة 24

إمام عاشور يعترض على قرار الحكم باحتساب محالفه ضده في الدقيقة 26

تسديدة من إمام عاشور لكنها خرجت أعلى مرمى الهلال في الدقيقة 37

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

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