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6 أرقام تاريخية من مباراة الهلال والنصر

08:51 ص السبت 05 أبريل 2025
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    مباراة النصر والهلال
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    النصر السعودي والهلال
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    رونالدو من مباراة الهلال والنصر
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    كريستيانو رونالدو بتدريبات النصر تحضيراً لمواجهة الهلال في نهائي السوبر السعودي
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    صورة من مباراة الهلال والنصر
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (1)
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    النصر ضد الهلال
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (3)
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (2)
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    الهلال والنصر في نهائي كأس الملك
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كتبت-هند عواد:

حقق النصر انتصارا كبيرا في ديربي الرياض على الهلال، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

وسجل علي الحسن هدفا وكريستيانو رونالدو هدفين، ليصل النصر إلى النقطة رقم 54 في المركز الثالث، مقلصا الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 7 نقاط.

أرقام تاريخية من قمة النصر والهلال

حقق النصر الفوز الأول على الهلال منذ 1205 أيام (ديسمبر 2021)، وانتهت هذه المباراة بفوز النصر بهدفين، من تسجيل الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا.

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 21 في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وأصبح كريستيانو رونالدو خامس لاعب من النصر يسجل ثنائية في مرمى الهلال، بعد محمد السهلاوي، إيلتون رودريجيز، برونو أوفيني، عبدالرزاق حمدلله.

واحتاج كريستيانو رونالدو لـ407 دقائق و 15 تسديدة و 150 لمسة، لتسجيل هدفه الأول ضد الهلال.

لأول مرة منذ مايو 2023، ينهي الهلال الشوط الأول من لقاء في دوري المحترفين، دون أي تسديدة على المرمى.

يعتبر الثلاثي مالكوم (163) وسالم الدوسري (148) وكريستيانو رونالدو (144)، أكتر من ساهموا في هجمات فرقهم هذا الموسم، من حيث التسديدات وصناعة الفرص وبناء الهجمات.

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النصر والهلال النصر الهلال أرقام تاريخية من مباراة النصر والهلال
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