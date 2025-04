"بعد ترشحه لاستفتاء أفضل لاعب".. عمر مرموش ينافس على جائزة جديدة مع مانشستر سيتي

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، ترشيح مهاجمه المصري عمر مرموش لجائزة أفضل هدف عن شهر مارس المنقضي، بعد إعلان تواجده ضمن المرشحين لأفضل لاعب.



وجاء هدف مرموش ضد برايتون ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس، حيث سجل تسديدة رائعة من مسافة 25 ياردة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.



كما دخل الدولي المصري قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، بجانب كلاً من ايرلينج هالاند ونيكو أوريلي، وذلك بعد مساهمته بهدفين أحدهما في الدوري الإنجليزي والآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورنموث، ليقود السماوي إلى نصف النهائي.



وكان مرموش تم استبعاده من قائمة أفضل لاعب في الفريق لشهر فبراير، رغم تألقه بتسجيل هاتريك أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.



وحتى الآن، شارك مرموش مع السيتي في 11 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع فرصة محققة.

