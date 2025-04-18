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"فأل سيئ للأهلي".. ماذا قدمت الأندية والمنتخبات المصرية تحت صافرة الصومالي عبد القادر أرتان؟

05:33 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا السبت، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه جيلبرت شيريوت مساعد أول، ستيفين يمبي مساعد ثاني وحكما رابعا بيتر واويرو.

أرقام الأندية المصرية والمنتخبات تحت صافرة أرتان

وأرتان ليس غريب على الفرق والمنتخبات المصرية، حيث سبق له أن أدار 8 مباريات في البطولات المختلفة، للأندية المصرية والمنتخبات المصرية.

وخلال 8 مباريات تولى فيها أرتان مهمة الإدارة التحكيمية للفرق والمنتخبات المصرية، تمكنت خلالهم الفرق المصرية من تحقيق الفوز في 4 مباريات، حضر التعادل في مباراتين، فيما تلقوا الهزيمة في لقائين.

وأدار أرتان مباراة واحدة للمارد الأحمر، كانت أمام فريق شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، تلقى خلالها المارد الأحمر هزيمة بهدف دون مقابل.

ويذكر أن أرتان، تواجد كحكما رابعا في مباراة نهائي السوبر الأفريقي، التي جمعت بين الأهلي والزمالك وانتهت لصالح الفارس الأبيض، بركلات الترجيح.

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عمر عبد القادر أرتان دوري أبطال أفريقيا صن داونز الأهلي وصن داونز النادي الأهلي
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