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بسبب وجبة دجاج.. إيفرتون يمنع مشجع من دخول ملعبه مدى الحياة

03:53 ص الخميس 17 أبريل 2025
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    إيفرتون
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر نادي إيفرتون الإنجليزي حرمان أحد مشجعيه من دخول ملعبه الجديد "براملي-مور دوك" مدى الحياة، وذلك بعد تورطه في حادثة سرقة طعام خلال إحدى الفعاليات التجريبية داخل الملعب.

ما قصة حرمان مشجع إيفرتون من حضور المباريات؟

تعود تفاصيل الحادثة عندما حضر المشجع صاحب الـ 62 عامًا لحضور فعالية تجريبية حضرها نحو 10 آلاف متفرج لمتابعة مباراة ودية لفريق الشباب تحت 18 عامًا ضد ويجان.

وخلال الحدث، التقط الرجل مقطع فيديو يوثق فيه لحظة طلبه وجبة مكونة من شرائح دجاج من أحد أكشاك البيع، ثم غادر دون دفع الثمن، ساخرًا في الفيديو بقوله: "أنا أول من سرق من ملعب براملي-مور"، قبل أن ينشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، فتح نادي إيفرتون تحقيقًا مشتركًا مع شرطة ميرسيسايد، وتم التعرف على هوية المشجع.

وعلى الرغم من أن القضية سُويت خارج المحكمة بعد أن سدد الرجل قيمة الوجبة (12.75 جنيهًا إسترلينيًا) لصالح مؤسسة "إيفرتون في المجتمع" الخيرية، فإن إدارة النادي قررت اتخاذ إجراء صارم بحقه.

وأعلن النادي في بيان نُشر عبر صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه تم حرمان المشجع من دخول ملعب "براملي-مور دوك" إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إلغاء عضويته الموسمية، وذلك ضمن سياسة النادي القائمة على "عدم التسامح مطلقًا" مع التصرفات غير المسؤولة.

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