موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد اليوم الثلاثاء 1 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، على ملعب أنويتا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "SSC" السعودية وتبث المباراة على قناة "SSC EXtra 1"

ومن سيفوز في المباراة سيواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستقام يوم 26 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء.