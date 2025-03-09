حدث نادر.. لماذا قام ليفربول بإجراء 6 تغييرات بدلًا من 5 أمام ساوثهامبتون؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون التي أقيمت مساء أمس السبت بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي، حدثًا استثنائيًا بعدما قام الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز بإجراء ستة تبديلات بدلاً من خمسة، وهو ما يعد أمرًا نادرًا وفقًا لقوانين المسابقة.

ليفربول تمكن من الفوز بنتيجة 3-1، بعدما سجل نونيز الهدف الأول وتمكن صلاح من إضافة الثاني والثالث ليقود الريدز نحو الابتعاد بصدارة الدوري.

ماذا حدث في مباراة ليفربول وساوثهامبتون؟

المعتاد في مسابقة الدوري الإنجليزي وفقاً لشروط المسابقة، أن كل فريق مسموح له بإجراء 5 تغييرات في المباراة إلا في حالات نادرة تستوجب إجراء 6 تغييرات وهو ما استغله أرني سلوت في مباراة ساوثهامبتون.

وقام سلوت بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بين الشوطين، حيث دخل أندي روبرتسون وأليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت في الشوط الثاني بدلاً من كوستاس تسيميكاس وكورتيس جونز ودومينيك زوبوسزلاي.

ومع استمرار المباراة، قام سلوت بتغيير آخر في الشوط الثاني، حيث أشرك دييجو جوتا وواتارو إندو وجاريل كوانساه.

لماذا قام ليفربول بإجراء 6 تغييرات وليس 5؟

هذا التغيير السادس والإضافي جاء نتيجة لتطبيق قاعدة خاصة تتعلق بحالات إصابة ارتجاج المخ، والتي تُمنح بموجبها الفرق فرصة لتبديل إضافي لضمان سلامة اللاعبين والحفاظ على توازن المنافسة.

حيث شهد الشوط الأول إصابة بيدناريك مدافع ساوثهامبتون بعد تعرضه لضربة رأس خطيرة، مما استدعى إجراء تبديل إجباري، ووفقًا لقوانين الدوري الإنجليزي، عندما تحدث إصابة نتيجة ارتجاج في المخ، يُمنح الفريق المنافس أيضًا فرصة لإجراء تبديل إضافي، وذلك لضمان العدالة في المباراة وبفضل هذه القاعدة، تمكّن ليفربول من إجراء ستة تبديلات بدلاً من الخمسة المحددة.