التشكيل المثالي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيلة المثالية لدور الذهاب، والتي اختتمت مساء أمس الأربعاء.

وشهد التشكيل غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وذلك بعد عدم مساهمته بأي أهداف في لقاء باريس سان جيرمان، والذي حسمه الريدز بهدف نظيف.

بينما شهد التشكيل المثالي لدور ثمن نهائي تواجد أليسون بيكر حارس ليفربول، بعد تألقه في قيادة الريدز للفوز على باريس.

التشكيلة المثالية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

حارس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: يوريان تيمبر (أرسنال)، بنجامين بافارد (أرسنال)، إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماكسيم دي كويبر (كلوب بروج).

وسط: مارتن أوديجارد (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، رافينيا (برشلونة)

