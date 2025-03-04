"تتسع لـ 20 فردًا".. مانشستر يونايتد يوفر غرفة للصلاة بملعب أولد ترافورد

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة جديدة تعكس التزام مانشستر يونايتد بتعزيز احترامه لجميع أطياف الجماهير، خصص النادي الإنجليزي غرفة داخل ملعبه التاريخي "أولد ترافورد"، للمسلمين لأداء فروض الصلاة.

كشفت شبكة "ESPN"،عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، خصصت غرفة صلاة للمشجعين المسلمين في ملعب "أولد ترافورد"، وافتتحت هذا الركن ليكون جاهزًا لاستضافة المصليين في المباريات المستقبلية.

وأوضح التقرير ذاته أن هذه الغرفة تحتوي على 20 سجادة للصلاة أي أنها تتسع لـ 20 شخصًا يمكن أداء فروض الصلاة، وتهدف لتوفير مساحة مناسبة للزوار المسلمين لأداء الصلاة خلال زيارتهم للملعب، سواء أثناء المباريات أو خلال الجولات السياحية.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يمر بفتره عصيبة مؤخرًا بسبب سوء النتائج هذا الموسم وآخرها الهزيمة أول أمس الأحد من فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي وتوديع البطولة.

ويحل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 6 وخسر 12 لقاء.