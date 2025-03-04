مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"تتسع لـ 20 فردًا".. مانشستر يونايتد يوفر غرفة للصلاة بملعب أولد ترافورد

02:20 م الثلاثاء 04 مارس 2025

مانشستر يونايتد يوفر غرفة للصلاة بملعب أولد ترافور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة جديدة تعكس التزام مانشستر يونايتد بتعزيز احترامه لجميع أطياف الجماهير، خصص النادي الإنجليزي غرفة داخل ملعبه التاريخي "أولد ترافورد"، للمسلمين لأداء فروض الصلاة.

كشفت شبكة "ESPN"،عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، خصصت غرفة صلاة للمشجعين المسلمين في ملعب "أولد ترافورد"، وافتتحت هذا الركن ليكون جاهزًا لاستضافة المصليين في المباريات المستقبلية.

وأوضح التقرير ذاته أن هذه الغرفة تحتوي على 20 سجادة للصلاة أي أنها تتسع لـ 20 شخصًا يمكن أداء فروض الصلاة، وتهدف لتوفير مساحة مناسبة للزوار المسلمين لأداء الصلاة خلال زيارتهم للملعب، سواء أثناء المباريات أو خلال الجولات السياحية.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يمر بفتره عصيبة مؤخرًا بسبب سوء النتائج هذا الموسم وآخرها الهزيمة أول أمس الأحد من فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي وتوديع البطولة.

ويحل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 6 وخسر 12 لقاء.

مانشستر يونايتد يوفر غرفة للصلاة بملعب أولد ترافورد (2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد أولد ترافورد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان